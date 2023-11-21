ضمن أبرز البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة..ختام ناجح لـ«إس إم كي» لتنس السيدات



أشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بالمستوى الفني الذي قدمته بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، مؤكداً أنها من ضمن أبرز البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة.

وثمن رئيس اتحاد التنس الرعاية الكريمة لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، ما أسهم في النجاح الكبير الذي حققته البطولة.

وأضاف: «نبارك نجاح النسخة الـ13 من البطولة الذي هو امتداد للنجاح الذي حققته في السنوات الماضية، والدور المهم الذي تقوم به لتطوير رياضة التنس النسائية. ونحن في اتحاد التنس سعداء لممارسة بنات الإمارات لهذه الرياضة، ونُدرك أن ذلك سيسهم في تطويرها على مستوى الدولة، ونحن من جانبنا لن نتأخر عن تقديم الدعم الفني لاستدامة نجاح هذه البطولة وتطويرها».

جاء ذلك في ختام النسخة الـ 13 لبطولة أكاديمية «إس إم كي» للتنس للسيدات، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، واستضافتها في أبوظبي الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات.

وأكدت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة أكاديمية وبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، أن النسخة الـ13 من البطولة نجحت بكل المقاييس، وأصبحت ترتقي إلى مصاف البطولات العالمية، بعدما أخذت بزمام التطور والارتقاء بالمشهد الرياضي النسائي بقيم المسؤولية ومبادئ العمل التي توصي بالمثابرة والاجتهاد والإيجابية لجعل ذلك الحدث واحداً من أهم الفعاليات الرياضية النسائية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي، وذلك عبر اهتمامه ورعايته لفتيات الوطن تمهيداً لجعلهن طاقات مبدعة ومتميزة تسهم في إثراء الحركة الرياضية النسائية في الدولة.

وقامت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، بتتويج الفائزات،، مهرة الملا عن منافسات الفردي، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على شيخة الزعابي، بينما توجت كل من هديل القاضي وخلود المحيربي بلقب الزوجي عقب فوزهما على الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان ومها بن هندي، في نهائي البطولة.

تعزيز

وأوضحت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن تأسيس بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، جاءت لتعزز وتدعم الإنجازات التي حققتها أكاديمية «إس إم كي»، التي أوجدت وأفرزت لاعبات إماراتيات برياضة التنس على مستوى عالٍ، حيث حرصت على الاهتمام بهن، وتوفير الإمكانيات أمام تطلعاتهن من أجل تسجيل المزيد من النجاحات، بما يلبي احتياجات ورغبات الساحة الرياضية النسائية، ويواكب خطط التطوير والارتقاء للمؤسسات الرياضية المعنية في الدولة وعلى رأسها اتحاد الإمارات للتنس.

وأضافت: «لاحظنا على مدار النسخ الـ13 للبطولة تنامي الترابط الوثيق بين المرأة الإماراتية والرياضة، حيث باتت الأنشطة الرياضية تحظى بمكانة مهمة في حياة المرأة الإماراتية، ما يمهد الطريق لتشكيل إرث رياضي حقيقي أساسه المرأة الإماراتية، وذلك بفضل الدعم السخي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ورعايتها المتواصلة للحركة الرياضية النسائية، فسموها النبراس الذي نقتدي به للمضي قدماً في طريق الريادة والتميز».

ووجهت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، الشكر إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، لرعايتها الكريمة للحدث، وللشركاء الاستراتيجيين، وذلك لدعمهم للرؤية الطامحة لدولة الإمارات وعاصمتها الحبيبة أبوظبي، بتوفير أفضل بيئة ترعى المواهب النسائية وتلهم الأجيال الواعدة من الفتيات والسيدات، وتحفزهن لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة مثالي، يعود على صحتهن بالطاقة الإيجابية، مشيدة بجميع اللجان العاملة بالبطولة ودورها الفاعل في دعم مسيرة النجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز