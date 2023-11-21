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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023

11/21/2023 9:22:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت"مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول 2023؛ إذ استقبل 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا نسبته2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 6,547 حركة، بزيادة نسبتها10.5%، وتعامل المطار مع 6,496طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وخلال هذه الفترة أيضًا، سجّل المطار 66,717حركة طائرات، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة16.3 %، وتعامل المطار مع 54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة7.2% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
بينما يتواصل النمو الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول، يظهر تحوّلٌ ملحوظ في التوجّه مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة، رُغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.




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