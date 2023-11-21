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أنشيلوتي يوافق على تدريب منتخب البرازيل

11/21/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بشكل نهائي على تدريب منتخب البرازيل، بداية من الصيف المقبل.
وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2022.
وبحسب شبكة "UOL" البرازيلية، فإن مصدر داخل الاتحاد البرازيلي، أكد أن أنشيلوتي وقع بالفعل على عقود تدريب السليساو، على أن يتولى المسؤولية بداية من الصيف المقبل.
وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد باحتمالية قيام أنشيلوتي بتمديد عقده مع الريال لمدة موسم جديد.
وحاول الاتحاد البرازيلي، التعاقد مع أنشيلوتي عقب رحيل تيتي بخروج منتخب السيليساو من ربع نهائي مونديال قطر، لكن ريال مدريد تمسك بالمدرب الإيطالي.


وتولى أنشيلوتي قيادة ريال مدريد في ولايتين من 2013 حتى 2015، ومنذ 2021 وحتى الآن.
يشار إلى أن منتخب السامبا يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا في الصيف المقبل.

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