الهوية البرازيلية سلاح السامبا في مواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي

ستصل المنافسة الشرسة بين البرازيل والأرجنتين إلى ذروتها عندما يواجه أبطال العالم بقيادة ليونيل ميسي صاحب الأرض المتعثر في مباراة مثيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في ريو دي جانيرو اليوم الثلاثاء.

وستعتمد البرازيل، بطلة كأس العالم خمس مرات، على جماهيرها في استاد ماراكانا الممتلئ عن آخره لمنحها دفعة إضافية للتعافي بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين في التصفيات للمرة الأولى في تاريخها.

ويعاني الفريق البرازيلي من إصابة لاعبين بارزين مثل نيمار وفينيسيوس جونيور، لذلك يجب على المدرب المؤقت فرناندو دينيز الاعتماد إلى تشكيلة شابة ضد الأرجنتين لكن ما يضمنه أن تظل هوية البرازيل كما هي حتى ضد لاعب عظيم مثل ميسي.

وقال دينيز في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "بالتأكيد لا يمكنك أن لا تقلق بشأن لاعب بهذه المكانة. لكن علينا أن نلعب بطريقتنا ونحاول احتواء كل القدرات الإبداعية التي يتمتع بها.

"من الواضح أن التعامل مع ميسي مختلف ويجب أن تقلق. من المستحيل ألا تقلق بشأن لاعب بمكانته وسلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها".

وقال دينيز إنه يتوقع أجواء رائعة ولكنها ساخنة في استاد ماراكانا، حيث تتطلع الجماهير إلى ثأر البرازيل لخسارتها في نهائي كأس كوبا أمريكا أمام الأرجنتين قبل عامين.

ولم تحقق البرازيل الفوز في آخر ثلاث مباريات لتتراجع للمركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بسبع نقاط من خمس مباريات بعد خسارتها 2-1 أمام كولومبيا يوم الخميس الماضي.

ويقع الفريق تحت ضغوط شديدة خلال استعداده لمواجهة منافسه القديم الأرجنتين التي تتصدر التصفيات برصيد 12 نقطة.

وأضاف دينيز "أتمنى أن نؤدي بشكل جيد وأن يتمكن المشجعون من الوقوف جنبا إلى جنب مع الفريق لصنع بيئة رائعة.

"نحن مستعدون لمواجهة فريق، إذا لم يكن الأفضل (في العالم) فهو واحد بين الأفضل. وقد كانوا كذلك لفترة من الوقت ليس فقط لأنهم فازوا بكأس العالم.

"يملكون لاعبين في بطولات محلية كبرى اعتادوا على الأضواء. وهناك ميسي... إنه فريق يلعب بشكل جيد لفترة طويلة ويدور في دائرة الانتصارات وحافظ على تشكيلته الأساسية. نحن ندرك ذلك وسنستعد لبذل قصارى جهدنا ضد منافس عظيم".

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