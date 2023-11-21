منصّة «دي بي ورلد» للتمويل تنضم إلى تحالف «تريد كونكت الإمارات» لمكافحة الاحتيال

أعلنت منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» شراكتها مع «تريد كونكت الإمارات» (UTC)، وهو ما يعدّ علامة فارقة في مهمتها المتمثلة في التحوّل بمفاهيم التمويل ومكافحة الاحتيال التجاري في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعدّ منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» أول مؤسسة مالية غير بنكية مشاركة توفر إمكانات الإقراض المباشر وعروض القيمة المضمنة في مجال التكنولوجيا المالية تنضم إلى تحالف منصّة (UTC).

وفي إطار التعاون، سيتاح أمام منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجال للاستفادة من قدرات منصة «تريد كونكت الإمارات» (UTC) في الكشف عن الفواتير الاحتيالية والمشبوهة كوسيلة لتخفيف الأخطار المؤثرة في قدرة منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على الإقراض.

وتمّ إطلاق منصّة بلوك تشين «تريد كونكت الإمارات» (UTC) في سنة 2021، وأنشئت بالتعاون بين e& المؤسسات والقطاع المصرفي في دولة الإمارات، لتقديم حلّ تكنولوجي يكشف عن المعاملات المشبوهة ويمنع الاحتيال والازدواج بصورة فورية. وتتميز منصّة (UTC) السحابية المتكاملة بقابليتها الكبيرة للتطوير، وباستفادتها من أحدث ابتكارات التكنولوجيا، مثل تقنية بلوك تشين الخاصة (DLT) والذكاء الاصطناعي (AI).

وتعمل منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على ربط شركات الأعمال بالمؤسسات المالية، إلى جانب تقديمها تسهيلات تمويل التجارة بشكل مباشر من جانبها أيضاً، وهي توفر نهجاً مبسطاً في الوصول إلى حلول التمويل التجاري يمكّن العملاء من التقدم بطلبات الاقتراض عبر المنصّة الرقمية، وربطهم بأفضل الخيارات المتاحة من الممولين العالميين والتي ربما كانت بعيدة المنال؛ إذ كان الوصول إلى حلول التمويل التجاري عائقاً أمام الشركات التي تسعى إلى اغتنام فرص التجارة العالمية، وتواجه العديد منها تحديات في توفير التمويلات اللازمة لنقل البضائع.

وفي هذا الإطار، قال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لمنصّة بلوك تشين «UTC»: يعدّ انضمام منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد إلى تحالف تريد كونكت الإمارات (UTC) خطوة مهمة أمام تنويع أنظمة الإقراض في الدولة، وينسجم مع دخول شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمقرضين البدلاء هذا المجال، ونتطلع من جانبنا إلى تعاون وثيق بين منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد وتحالف منصّة (UTC) على مواصلة تطوير المنظومة الرقمية للتمويل التجاري في دولة الإمارات، علماً أن جهات الإقراض التي تستخدم منصّة (UTC) قدمت فواتير للتحقّق من صحتها وتحليلها، وبقيمة تزيد على 170 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد مكانة تريد كونكت الإمارات (UTC) الرائدة منصّة وطنية للتمويل التجاري.

وصرّح سنان أوزكان، المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من دي بي ورلد، قائلًا: يمثل انضمامنا إلى منصّة «تريد كونكت الإمارات» (UTC) التزاماً قوياً من منصّة التمويل التجاري في «دي بي ورلد» بالتعاون مع أعضاء تحالف منصّة (UTC) بهدف تطوير مستقبل التمويلات التجارية عبر تحقيق الشفَافَة في الإقراض، بمعالجة فعلية للنقص في التمويل التجاري تعتمد على تمكين التعاون المشترك بين المؤسسات لضمان الشفَافَة والأمن في العمليات المالية.

ومع صدور قانون تحصيل الفواتير في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤدي منصّة تريد كونكت الإمارات (UTC) دوراً محورياً في تمكين المقرضين من زيادة عروضهم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداء دور رئيس لتعزيز الثقة والشفَافَة في الإقراض، وتسهيل زيادة الفرص المتاحة في هذا المجال.

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