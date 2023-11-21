فينيسيوس جونيور يُطلق حملة لمكافحة العنصرية في البرازيل

كثف المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مواجهته للعنصرية أمس الاثنين بإطلاق حملة تحت شعار "العنصرية، لا تتظاهر بأنك لا تراها" على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة يوم التوعية بالسود.

وحصل لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لإساءات عنصرية بانتظام في مباريات لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على جائزة سقراط الشهر الماضي لإنشائه مؤسسة تبني المدارس في البرازيل في المناطق الفقيرة والاستثمار في التعليم.

وبالإضافة للحملة، فقد أطلق أيضا من خلال مؤسسته "دليل التعليم لمكافحة العنصرية"، والذي يهدف إلى مساعدة المدارس على جعل البيئة التعليمية أكثر شمولا وتجنب الصور النمطية التي تعزز التحيز.

ودعا الجناح البالغ عمره 23 عاما، والذي سيرأس لجنة خاصة لمكافحة العنصرية بالاتحاد الدولي (الفيفا)، إلى فرض عقوبات أشد على السلوك التمييزي في كرة القدم، مما دفع حكومة ولاية ريو دي جانيرو إلى إطلاق قانون باسمه سيؤدي إلى إيقاف الأحداث الرياضية أو تعليقها بسبب التصرف العنصري.

وبدأ فينيسيوس جونيور العلاج في إسبانيا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والأوتار تعرض لها خلال هزيمة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى استبعاده من مباراة اليوم ضد الأرجنتين في استاد ماراكانا الشهير.

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