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وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

11/21/2023 7:21:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت اللجنة الوزارية المُكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة.
وأكّدت اللجنة، خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في موسكو، على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى.
وبحثت اللجنة الوزارية المكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وزير خارجة السعودية فيصل بن فرحان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع لافروف الوضع في قطاع غزة.




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