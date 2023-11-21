إيطاليا تتأهل إلى يورو 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن المنتخب الإيطالي التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المزمع إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.
وتأهل بطل أوروبا، عقب تعادله مع منتخب أوكرانيا سلبياً على إستاد باي أرينا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو.
ورفع "الآتزوري" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي (20 نقطة) الذي التأهل مسبقاً إلى كأس أمم أوروبا 2024.
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