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إيطاليا تتأهل إلى يورو 2024

11/21/2023 7:21:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن المنتخب الإيطالي التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المزمع إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.
وتأهل بطل أوروبا، عقب تعادله مع منتخب أوكرانيا سلبياً على إستاد باي أرينا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو.
ورفع "الآتزوري" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي (20 نقطة) الذي التأهل مسبقاً إلى كأس أمم أوروبا 2024.

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