نادي راشد للفروسية ينظم أكبر مشاركة للجياد للمنافسة على كؤوس بنك البحرين الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، يوم الجمعة المقبل، السباق السادس لهذا الموسم، الذي سيقام على كؤوس بنك البحرين الوطني، على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.





وسيشهد السباق مشاركة كبيرة هي الأعلى حتى الآن في هذا الموسم، بلغت 101 جواد، حيث تم زيادة عدد الأشواط إلى تسعة أشواط وسط توقعات بمنافسات قوية بين أغلب الجياد المرشحة سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية، للفوز بالكؤوس في جميع الأشواط، فيما يحيط الغموض ببعض الأشواط المخصصة للجياد المبتدئات، بعضها تشارك للمرة الأولى.





وجاءت قائمة الجياد المشاركة على النحو التالي:

- الشوط الأول يقام على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة "الواهو" لمسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد "الصقلاوي 1807 – مصنان 1781 – الحمداني 1810 – الكروش 1786 – عبيان 1867 – المعنقي 1846 – الصقلاوي M910 – مصنان M908 – الكروش 1823 – الصقلاوي 1874 – الصويتية 1819".





- الشوط الثاني يقام على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "نتاج محلي" مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد "سلي لانتش – النادر – دارك سبيس – غريت داين – بيتر بيرفكت – صارم – سكربلس – ستايل – ذا آيرش مان – زعفراني".





- الشوط الثالث يقام على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات "نتاج محلي" مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد "ذرب – بريف هارت – فيشير مانس فرند – باسو دوبل – بوش بليس – شارد – سكوربيوس – ستايل – ذا آب تو يو اور داون تو مي – لامار إيفنت - حره".





- الشوط الرابع يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "نتاج محلي" مسافة 2000 متر وبمشاركة الجياد "أصلان – أطلسي – مغيره – خوافي – ميوزيك دي لانوي – مزاحم – المختار – اطلال – هوراشيو – غولد كوست".





- الشوط الخامس يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة الجياد "مبلش – بايسيس – ستريكتلي – جورج – لطيف – ليو – مؤشر – مستديم – أستارا – لفندر – الهدبا – أسوان – أطياب – رحيل – ذا بلو دان – سن أوف زيوس – ذا بوي وندر".







- الشوط السادس يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات "مستورد" مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد "ديريرين – تايم ستيب – بريث أوف إير – إكس مينستر – غوميس – عنان – ديز دستني – فولو سوت – غرافيت ستورم – موهي – ويت فور إفر".





- الشوط السابع يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد "بلو بوي – إنكورجد – وايرتاب – غيت واي – نايسلير – ذي إمبرور وذإن – يوان برنس – فوربدن لاند – ماستر بامبو – المختار ستار – الوسمي – انسبيرتد – رونا هوليك – جامي أساي – باتيفورد بوي – وايلد هيرو – دارك جايد".





- الشوط الثامن يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات "إنتاج محلي" مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد "بلاك شادو – إمورتال – أمواج – مديترنين مون – صفوه – إيكو ثرو تايم – ديسمبر – كامبولينا".





- الشوط التاسع والأخير يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 2200 متر ، وبمشاركة الجياد "ميس إيفون – ريترن أوف ذي ماك – رولا جام – ويست سوفولك – بريف ذا ستورم – كنغ أوف ذي ثرون – فورث تايم لكي".