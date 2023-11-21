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كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا

11/21/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة مولدوفا مايو ساندو إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات "ميدان كييف".
وكتب ميشيل عبر موقع "إكس": "من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى بين الأصدقاء"، وأرفق صورة لوصوله إلى محطة قطار في كييف.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن ميشيل يعتزم الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الفعاليات المكرسة لذكرى احتجاجات "الميدان"، التي تحتفي بها أوكرانيا كعيد وطني أطلق عليه "يوم الحرية والكرامة".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الرئاسة الأوكرانية وصول رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى العاصمة الأوكرانية، وقالت في بيان لها: "في يوم الكرامة والحرية، قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والسيدة الأولى إيلينا زيلينسكايا بتكريم ذكرى النشطاء الذين لقوا حتفهم خلال ثورة الكرامة"، مضيفا "حضرت المراسم رئيسة مولدوفا مايا ساندو أيضا".

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