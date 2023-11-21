وجه آخر للإبادة..الاحتلال يستهدف الإرث الحضاري الإنساني في قطاع غزة

MENAFN - Amman Net) وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد المعالم الأثرية الفلسطينية في قطاع غزة في إطار حربها المدمرة المتواصلة منذ سبعة أسابيع، موضحا أن ذلك يعد استهدافا صريحا للإرث الحضاري الإنساني.

وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الاحتلال شن هجمات جوية ومدفعية على مواقع تاريخية عديدة تشكل الجزء الأبرز في التراث الثقافي في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع أثرية ومبان تاريخية ودور العبادة والمتاحف، ما أدى إلى دمار وأضرار كبيرة فيها.

وأضاف أن من بين الهجمات الإسرائيلية، استهداف المسجد العمري الكبير التاريخي وسط مدينة غزة، وتدمير مئذنته التي يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، مبينا أنه المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة.

وكشف عن استهداف الاحتلال ثلاث كنائس تاريخية في قطاع غزة، لا سيما كنيسة القديس (برفيريوس) العريقة، وتعد أقدم كنيسة في غزة ويعود تاريخ البناء الأصلي للكنيسة إلى عام 407 ميلادية فوق معبد وثني خشبي يعود إلى حقبة سابقة.

وأشار إلى أن الاحتلال قصف معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتا قديما، إضافة إلى مساجد وكنائس وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، ما تسبب في تدميرها بشكل شبه كلي.

ودمر جيش الاحتلال موقع البلاخية الأثري وميناء غزة القديم في شمال غرب مدينة غزة، والذي يعود بناؤه إلى 800 عام قبل الميلاد، وكان يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة ومدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث الإسلامي، بحسب المرصد الحقوقي.

وأوضح الأورومتوسطي أن مقاتلات الاحتلال الحربية، دمرت أيضا "بيت السقا" الأثري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل الـ400 عام على مساحة كانت تبلغ 700 متر.

وتابع المرصد في تقريره توثيق استهداف الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المعالم والمواقع التاريخية في قطاع غزة، ما تسبب في تدميرها بشكل جزئي أو كلي.

ونوه إلى أن العمليات العسكرية المتعاقبة لجيش الاحتلال على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجري في العدوان الجاري يمثل مسحا متعمدا وممنهجا لتاريخ وتراث المدينة.

وشدد على أن تدمير واستهداف المواقع التاريخية والأثرية قد يرتقي إلى جريمة حرب بموجب "ميثاق روما" المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكا صريحا لمعاهدة لاهاي المتعلقة بحماية الإرث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة.

ولليوم الـ46 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ30 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

