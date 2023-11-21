التربية: إعلان أرقام جلوس طلبة تكميلية التوجيهي الأسبوع القادم كحد أقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن موعد إصدار أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية الأسبوع القادم كحد أقصى.



وأضاف شحادة اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أرقام الجلوس ستتاح أمام الطبلة للاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيقدمون فيها، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني.



ولفت أن مديريات التربية في المراحل الأخيرة بإعداد قوائم الطلبة وتحديد المراكز الامتحانية ومن ثم سيتم إرسالها إلى الوزارة ونشرها فوراً .



وبلغ عدد المسجلين للامتحان التكميلي للثانوية العامة، نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وتبدأ امتحانات التوجيهي الخميس الموافق 28 كانون أول 2023 وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 15 كانون ثانٍ 2024.

