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احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت حسابات مصرفيين، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي، بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو.
ومنذ يونيو، عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.





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