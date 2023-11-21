احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت حسابات مصرفيين، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي، بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو.
ومنذ يونيو، عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.
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