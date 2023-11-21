-->

Tuesday, 21 November 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يقرر تمديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين وتقديره مادياً

11/21/2023 4:33:47 AM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو النادي الأهل على تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، ضمن سياسة إدارة الأهلي فى توفير حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق وحسم الملفات المعلقة، وعلى رأسها ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأحمر.



وقرر مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد عمرو السولية باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف الفريق وأحد اللاعبين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الفريق الأحمر، بعدما سبق ورفض عروضا مغرية من أندية خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء، بخلاف أن السولية لم يفتعل أي مشكلة داخل النادي منذ الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.



كما ينوي مسئولو النادي الأهلي تقدير السولية ماليا بما يتناسب مع قيمة وقامة اللاعب وحجم عطائه مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية، حيث يسود الاتجاه أن يتم التجديد لمدة موسم واحد قابل للتجديد لمدة موسم جديد وفقا لنسبة المشاركة في الموسم الأول، خشية من ابتعاد اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة أكثر من مرة في الموسم الماضي والحالي.



يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.












MENAFN21112023000132011024ID1107463434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث