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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

11/21/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من سعادة مندوب دولة الكويت الدائم في جامعة الدول العربية (القاهرة) طلال خالد المطيري وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية فاضل حيدر الحسن وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة بوتان عادل حسين الجسام وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة (هو شي منه) طلال عبدالسلام الهزاع وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تشيلي زياد إبراهيم الأنبعي وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة (شنغهاي) أنس طالب معرفي وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية طلال راشد المنصور وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب افريقيا سالم راشد الشبلي وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة (ميلانو) الشيخ جابر دعيج خليفة الصباح وذلك بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.
حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل راشد الدخيل. (النهاية)

ت م




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