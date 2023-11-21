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وزير الدفاع العماني ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين

11/21/2023 4:33:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 21 - 11 (كونا) -- بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان إن اللقاء الذي جمع الوزيرين جاء على هامش انعقاد أعمال الدورة ال20 لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في العاصمة مسقط.
وأضاف البيان ان اللقاء استعرض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد وزير الدفاع الكويتي بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات.
وأكد أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري. (النهاية)

ن ف ع / ن ع ع



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