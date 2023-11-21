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الاتحاد الاوروبي يدعو الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي بشأن غزة

11/21/2023 4:33:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الاوروبي الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع الاستثنائي غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء امس الاثنين ان "قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنات إنسانية فورية هو خطوة كبيرة إلى الأمام لكن علينا أن نحرص على الإسراع في تطبيقه".
وأضاف بوريل انه "أطلع الوزراء على نتائج لقاءاته رفيعة المستوى في إسرائيل وفلسطين والبحرين وقطر والأردن".
وقال ان "هناك خلاصتين رئيسيتين من زيارتي للمنطقة الاولى الشعور بالإلحاح المطلق لمعالجة الأزمة الإنسانية المأساوية في غزة والاخرى الرغبة المشتركة في العمل من أجل سلام دائم بالمنطقة".
وقال بوريل "على ضوء تزايد أعمال عنف المتطرفين والمستوطنين ضد فلسطينيين هناك خطر حقيقي أن تشهد الأوضاع تصعيدا".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من نوفمبر الجاري مشروع قرار يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.(النهاية)

ن خ / ش م ع



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