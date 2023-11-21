الاتحاد الاوروبي يدعو الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي بشأن غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الاوروبي الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع الاستثنائي غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء امس الاثنين ان "قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنات إنسانية فورية هو خطوة كبيرة إلى الأمام لكن علينا أن نحرص على الإسراع في تطبيقه".
وأضاف بوريل انه "أطلع الوزراء على نتائج لقاءاته رفيعة المستوى في إسرائيل وفلسطين والبحرين وقطر والأردن".
وقال ان "هناك خلاصتين رئيسيتين من زيارتي للمنطقة الاولى الشعور بالإلحاح المطلق لمعالجة الأزمة الإنسانية المأساوية في غزة والاخرى الرغبة المشتركة في العمل من أجل سلام دائم بالمنطقة".
وقال بوريل "على ضوء تزايد أعمال عنف المتطرفين والمستوطنين ضد فلسطينيين هناك خطر حقيقي أن تشهد الأوضاع تصعيدا".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من نوفمبر الجاري مشروع قرار يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.(النهاية)
ن خ / ش م ع
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