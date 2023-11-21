عين على القدس يسلط الضوء على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أرض بدير الأرمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا) - سلط برنامج عين على القدس، أمس الاثنين، الضوء على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أرض تابعة لدير الأرمن في القدس من خلال صفقة "مشبوهة" تم بموجبها تأجير الأرض لشركة تابعة للاحتلال لمدة 99 عاماً.

وقال تقرير البرنامج المصور في القدس إن الجمعيات الاستيطانية المتطرفة استغلت الظروف الراهنة والحرب الهمجية المستمرة التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، حيث قامت بـ "الانقضاض" بشكل مفاجئ على ساحة دير الأرمن الواقعة جنوبي غربي البلدة القديمة من القدس، برفقة جرافات بدأت بهدم جزء من أسواره في محاولة للاستيلاء عليه بالقوة.

وأوضح التقرير أن قصة التوتر في حي الأرمن بدأت بعد أن تم الكشف عن صفقة غامضة تم إبرامها عام 2021 بين رئيس الكنيسة الأرمنية في القدس، البطريرك نورهان مانوغيان ورجل أعمال أسترالي إسرائيلي، تتضمن تأجير أرض يملكها دير الأرمن، ما أثار غضب الجالية الأرمنية في الحي، والذين قاموا بمطالبة البطريرك بإلغاء هذه الصفقة المشبوهة.

فيما ادعى البطريرك نورهان بأنه تعرض "للتضليل والخداع"، وأنه بدأ بإجراءاته القانونية لإلغاء الصفقة، في الوقت الذي يقول فيه سكان الحي الأرمن إن مشروع تأجير الأرض لم يقتصر على موقف السيارات الخاص بهم والذي يعد أكبر مساحة مفتوحة في البلدة القديمة، بل اشتمل أيضاً على حديقة البطريرك والمعهد الديني وخمسة منازل.

ووفقاً لأحد سكان الحي، وهو الشاب ستراك بليان، فإن البطريركية الأرمنية طالبت بإلغاء الصفقة، حيث كان من المفترض التفاوض مع "الشركة الخاصة"، إلا أن الشركة قررت بدلاً من الذهاب إلى المفاوضات هدم جدران موقف البطريركية بالجرافات برفقة عدد من المستوطنين المسلحين وكلابهم، إلا أن المجتمع الأرمني تمكن من الوقوف في وجههم وإيقافهم.

وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس بأهلها ومقدساتها تتعرض لهجمة غير مسبوقة بعد بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، من خلال منع الاحتلال الإسرائيلي المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم، وتشديد الإجراءات على مداخل البلدة القديمة في القدس واعتقال المقدسيين، إضافة لعنف المستوطنين المتزايد بحقهم.

من جهته، قال سفير دولة فلسطين في الدنمارك، الدكتور مانويل حساسيان، إن هناك لجنة كنسية عليا برئاسة الدكتور رمزي خوري، والدكتور وصفي الكيلاني ممثلاً عن الأردن وممثلا عن الخارجية الأرمينية، تتابع تطورات القضية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن اللجنة اكتشفت أن الشركة التي تم توقيع عقد تأجير الأرض معها، هي شركة إسرائيلية مسجلة "عبر المحيطات"، كما اكتشفت اللجنة أن هناك شريكا فلسطينيا من عرب 48 للمستثمر الأسترالي.

وأضاف أن الأردن والحكومة الفلسطينية قامتا بعد ذلك بتجميد الاعتراف بالبطريرك بناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإعطاء القضية بعداً محلياً وإقليمياً ودولياً، ما أدى إلى تحرك دولي من خلال اجتماعات في الأردن وروما وأرمينيا لمتابعة القضية.

وأشار السفير حساسيان إلى أن الشعب الفلسطيني يثمن دور الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لم يدخر جهداً في نصرتهم، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي في جميع المحافل الدولية.

واكد ان موقف الأردن يبدو جلياً على المستوى الإنساني كذلك، حيث أنه "سباق" دائماً في دعم الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية قضيته الأولى، معبرا عن شكره للأردن على دعمه المادي المستمر لأهل غزة والقدس، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

بدوره، قال محامي أبناء الطائفة الأرمنية في القدس، الدكتور سامي ارشيد إنه جزء من طاقم قانوني دولي يمثل أبناء الطائفة الأرمنية، الذين اكتشفوا بعد حزيران 2021 أن بطريرك الأرمن في القدس قام بالتوقيع على اتفاقية مع شركة تسمى "حدائق زادة"، التي تم تأسيسها لهدف هذا الاتفاق فقط، وبموجب هذا الاتفاق تم تحكير ما يزيد عن 5ر11 دونم من أراضي الحي بحجة إقامة فندق ومنتجع فاخر عليها، مشيراً إلى أن هذه الأرض تعد الأخيرة داخل أسوار القدس القديمة، والتي تبين لاحقاً أنها تشمل حديقة الأرمن وجزءا من المدرسة الدينية الأرمنية داخل حي الأرمن.

وأوضح المحامي ارشيد أن أهالي الحي قاموا بتجنيد طاقم قانوني من اجل إلغاء الصفقة لعدة أسباب، أهمها أن الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقية لم يتشاوروا مع الممثلين الشرعيين عن الطائفة الأرمنية، كما أن البطريرك الذي وقع الاتفاقية لم يقم بإعلام المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الصفقة، بالرغم من أنها الوصي الشرعي والقانوني على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية المعترف بها دولياً، مضيفا أن هذه الصفقة لا تعود بأي فائدة على أبناء الطائفة، وهي تضر وجودهم في القدس، والذي بدأ منذ 16 قرناً.

وأشار ارشيد إلى أن تجميد الاعتراف بالبطرك كان له دور أساسي بتغيير توجهه والمطالبة بإلغائها، حيث أنه قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية بنفسه في العام 2021 دون علم الأردن والطائفة الأرمنية في القدس، وبالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية.

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

21/11/2023 09:26:10