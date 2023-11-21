توماس إديسون يخترع الفونوجراف عام 1877.. ما قصة الآلة وما عدد اختراعاته؟

MENAFN - Youm7) في عام 1877 قدم توماس إديسون اختراع مهم للغاية فمن خلاله استطاع تسجيل واستعادة الصوت، وهو ما أطلق عليه " آلة "الفونوجراف"، وحقق من ذلك الاختراع شهرة واسعة، وللتوالى بعد ذلك العديد من الاختراعات لدرجة أنه أصبح رابع أكثر مخترع إنتاجًا، فكان يمتلك 1093 براءة اختراع أمريكية، إلى جانب العديد من البراءات فى فرنسا وألمانيا.







فما هو تفاصيل اختراع "الفونوجراف"؟، الفونوغراف أو الجرامافون أو الحاكى، هو أول جهاز استخدم لتسجيل واستعادة الصوت اخترعه الأمريكى توماس إديسون، وقد تمكن جهاز أديسون من تسجيل صوت على أسطوانة معدنية صغيرة ملفوفة داخل رقيقة من الصفيح، ثم أعاد ترديد الصوت مرة ثانية. وكانت الأسطوانة تدور على محور. وفوق الأسطوانة وضعت إبرة ملحقة بحاجز غشائى لقرص هزاز.

وعند تكلم أى شخص فى جهاز يوضع بين الشفتين تنتشر الموجات الصوتية وتجعل الغشاء والإبرة يهتزان. وكانت هذه الاهتزازات تمكن الإبرة من عمل نقرات رقيقة على الأسطوانة الدائرة. ولاستعادة الصوت، يتم وضع إبرة ملحقة بحاجز غشائى على الأسطوانة، وأثناء دوران الأسطوانة، تسبب النقرات على الرقيقة فى اهتزاز الإبرة والحاجز الغشائي. وهذه الاهتزازات تُحدث أصواتًا تشابه تقريبًا الصوت الأصلى.

وماذا عن حياة توماس إديسون؟ عندما كان إديسون في بداية مراحله التعليمية

اتهامه أستاذة المدرسة بالفاسد، ببلادة العقل على حسب تصورهم، وكان ذلك نتيجة شرود ذهنه فى أوقات عديدة وهو فى المرحلة الدراسة، ولكن هذا لم يؤثر

على تربية والدته له، والتي نسب له الفضل لما وصل إليه، فقامت والدته بالتدريس له فى المنزل وقال عننها إديسون "والدتى هى من صنعتنى، لقد كانت واثقة بى، حينها شعرت بأن لحياتي هدف، وشخص لا يمكنني خذلانه".

لم يكن توماس أديسون مخترعًا عاديا إذا كان له العديد من الاختراعات التي ساهمت بشكل واضح داخل المجتمعات، إذ وصلت اختراعاته

لـ 1093 اختراع، التي كان لها أثر كبير على البشرية حول العالم، مثل آلة التصوير السينمائي بالإضافة إلى المصباح الكهربائى المتوهج العملى الذي يدوم طويلًا، وكان يعرف بأنه أول من أنشأ مختبرًا للأبحاث الصناعية، إلى جانب اختراعه لمسجل الاقتراع الآلى والبطارية الكهربائية للسيارة والطاقة الكهربائية ومسجل الموسيقى والصور المتحركة، كما وضع نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها على المنازل والشركات والمصانع مما أدى إلى تطور جوهري في عالم الصناعات الحديثة.