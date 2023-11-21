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لعبة Hitman: Blood Money Reprisal تصل للهواتف المحمولة هذا الشهر

11/21/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) عندما ظهرت لعبة Hitman: Blood Money لأول مرة في عام 2006، حصل عشاق Hitman على فرصة أخرى لمواصلة مهام العميل 47 القاتلة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة PlayStation 2 وXbox، لكن بحسب أحدث التقارير فإن لعبة Hitman: Blood Money - Reprisal قادمة رسميًا إلى iOS وAndroid في 30 نوفمبر، كما أعلنت شركة Feral Interactive.



وإذا كنت مهتمًا باستعادة القصة والمهام وكل شيء، فيمكنك طلب اللعبة مسبقًا في Apple App Store أو Google Play Store مقابل 15 دولارًا، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مجرد عملية إعادة إطلاق أخرى وجمع الأموال، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا الإصدار من اللعبة مختلفًا بعض الشيء.



ولإضافة بعض الاختلافات، ستتضمن Hitman: Blood Money - Reprisal ميزات من ألعاب Hitman الأخرى، فعلى سبيل المثال، يعد وضع Instinct – الذي تم تقديمه في الألعاب اللاحقة – جزءًا من هذا الإصدار، والذي يساعد في تسليط الضوء على النقاط المثيرة للاهتمام أثناء تنفيذ المهام.



وسيستفيد اللاعبون أيضًا من واجهة شاشة اللمس القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى الدعم الكامل للوحة الألعاب، وهذا يعني أنك لن تواجه أي مشكلة إذا كنت تريد توصيل لوحة مفاتيح وماوس فعليين للعب، وأضاف Feral Interactive أن اللعبة ستأتي إلى Nintendo Switch أيضًا، لكن لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار.














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