لماذا يعتبر طرد سام ألتمان من Openai مفيدا لجوجل والمنافسين الآخرين؟

MENAFN - Youm7) بعد الدراما التي استمرت ثلاثة أيام في OpenAI ، والتي شهدت ثلاثة رؤساء تنفيذيين في ثلاثة أيام، هناك المزيد من الأخبار السيئة، فبعدما قامت الشركة بطرد رئيسها التنفيذي سام ألتمان، تم الضغط عليها لاحقًا لإعادته إلى منصبه، ومع ذلك، اندلعت المفاوضات وبعد فترة وجيزة أعلن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أن ألتمان سينضم إلى الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.والآن بعد أن رحل ألتمان، يقال إن موظفين آخرين يجدون طريقهم للخروج من الشركة، فوفقًا لتقرير صادر عن The Information، بذل منافسو OpenAI مثل Cohere وAdept جهودًا لتوظيف موظفين من صانع ChatGPT.ونقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة، ذكر التقرير أيضًا أن Google DeepMind تلقت زيادة طفيفة في السير الذاتية الجديدة من العاملين في OpenAI.نزوح جماعي من OpenAI

أفاد المنشور سابقًا أن مستثمري OpenAI يتوقعون أيضًا هجرة جماعية للمواهب في الشركة، فبعد فترة وجيزة من الإطاحة بألتمان، أعلن زميله المؤسس المشارك ورئيس الشركة السابق جريج بروكمان أنه "بناءً على أخبار اليوم، سأستقيل"، وبحسب ما ورد استقال ثلاثة من قادة OpenAI.

وذكرت التقارير أيضًا أن ألتمان كان يتطلع لبدء مشروع جديد وأن العديد من الذين استقالوا كانوا على استعداد للانضمام إلى ألتمان في مشروعه الجديد، كما ألقى العديد من المستثمرين بثقلهم وراء مشروع ألتمان الجديد المعلن عنه.ألتمان وبروكمان ينضمان إلى مايكروسوفت

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا عبر منشور على موقع X أن كلاً من ألتمان وبروكمان قد انضما إلى الشركة لقيادة فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي، "... نحن متحمسون للغاية لمشاركة الأخبار التي تفيد بأن Sam Altman وGreg Brockman، جنبًا إلى جنب مع زملائهم، سينضمون إلى Microsoft لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

وقال في المنشور:“إننا نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم”، وقال أيضًا أن الشراكة مع OpenAI ستستمر كما هي، "نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خريطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه في Microsoft Ignite، وفي مواصلة دعم عملائنا وشركائنا.وأضاف ناديلا: "إننا نتطلع إلى التعرف على Emmett Shear وفريق القيادة الجديد لـ OAI والعمل معهم".