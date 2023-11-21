40.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية
التاريخ
11/21/2023 4:30:08 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الثلاثاء، 40.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.5 دينارا لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.4، و35.8 دينارا على التوالي.
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