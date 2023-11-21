أمريكا: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات أقرب من أي وقت مضى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضين من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة أصبحوا أقرب إلى اتفاق "من أي وقت مضى".
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن أقرب إلى صفقة الرهائن من أي وقت مضى، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. ونأمل في التوصل إلى نتيجة ناجحة".
وأضاف أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين تم إخراجهم من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عبر معبر "رفح" وصل إلى 800 مواطن.
وتابع: "نواصل العمل على هذا الأمر بشكل يومي".
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