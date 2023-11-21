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أمريكا: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات أقرب من أي وقت مضى

11/21/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضين من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة أصبحوا أقرب إلى اتفاق "من أي وقت مضى".


وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن أقرب إلى صفقة الرهائن من أي وقت مضى، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. ونأمل في التوصل إلى نتيجة ناجحة".

وأضاف أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين تم إخراجهم من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عبر معبر "رفح" وصل إلى 800 مواطن.


وتابع: "نواصل العمل على هذا الأمر بشكل يومي".

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