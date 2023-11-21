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الجبر تفتتح صالة عرض سيارات لينك آند كو في جدة

11/21/2023 4:20:19 AM
(MENAFN- Al Watan) في إطار استراتيجية الانتشار التي تسير عليها شركة الجبر التجارية لتعزيز حضور العلامة التجارية المميزة في فئة السيارات الفخمة لينك آند كو في المملكة، بعد أن شهد السوق السعودية إطلاقها الأول في الربع الأخير من العام الماضي 2022، افتتحت الشركة رسميًا صالة عرض سيارات لينك آند كو الرئيسية في مدينة جدة، وسط حضور المسؤولين في الشركة وعدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين المهتمين بقطاع صناعة السيارات.
ويقع الفرع الرئيسي لسيارات لينك آند كو بمدينة جدة في منطقة حيوية على امتداد طريق المدينة الذي يعد من أكثر شوارع عروس البحر شهرة، ويضم العديد من معارض وكالات السيارات والعلامات التجارية البارزة.
وتم تجهيز صالة العرض بجميع التجهيزات التي تظهر روعة تصميم سيارات لينك آند كو، وتتيح للعملاء فرصة التعرّف على المميزات والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها، مع استعداد فريق استشاري المبيعات لتقديم جميع المعلومات والخدمات الممكنة.
وانطلقت لينك آند كو لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكانًا مميزًا في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية، بالإضافة إلى الصين، حققت خلالها نجاحات هائلة وحصلت على جوائز مرموقة وتصدرت العديد من الاستطلاعات العالمية بفضل جودة أدائها وروعة تصاميمها، وأعلنت شركة الجبر التجارية الحصول على وكالتها في المملكة في شهر نوفمبر 2022م.
وبهذه المناسبة أكد العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر أن العمل يجري على استراتيجية متكاملة لتهيئة بنية تحتية متكاملة تتماشى مع النهج الذي تسير عليه الشركة في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتابع قائلاً: حاليًا نعمل بشكل متوازي في افتتاح صالات العرض لسيارات لينك آند كو وأيضًا تهيئة جميع الخدمات المصاحبة من مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتقديم خدمة متكاملة لعملائنا، ونحن سعداء بالانطباعات الإيجابية التي حققتها سيارات لينك آند كو في السوق السعودية والتي تؤكد صحة قرارنا في استقطاب هذه العلامة المميزة في عالم صناعة السيارات إلى المملكة، فقرار جلب علامة جديدة إلى سوق السيارات السعودي ليس بالقرار السهل نظرًا لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، ونحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدام أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوة الأداء؛ بداية من المحرك وجميع الأجزاء الميكانيكية الأخرى.

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