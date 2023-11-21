الجبر تفتتح صالة عرض سيارات لينك آند كو في جدة

(MENAFN
- Al Watan) في إطار استراتيجية الانتشار التي تسير عليها شركة الجبر التجارية لتعزيز حضور العلامة التجارية المميزة في فئة السيارات الفخمة لينك آند كو في المملكة، بعد أن شهد السوق السعودية إطلاقها الأول في الربع الأخير من العام الماضي 2022، افتتحت الشركة رسميًا صالة عرض سيارات لينك آند كو الرئيسية في مدينة جدة، وسط حضور المسؤولين في الشركة وعدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين المهتمين بقطاع صناعة السيارات.
ويقع الفرع الرئيسي لسيارات لينك آند كو بمدينة جدة في منطقة حيوية على امتداد طريق المدينة الذي يعد من أكثر شوارع عروس البحر شهرة، ويضم العديد من معارض وكالات السيارات والعلامات التجارية البارزة.
وتم تجهيز صالة العرض بجميع التجهيزات التي تظهر روعة تصميم سيارات لينك آند كو، وتتيح للعملاء فرصة التعرّف على المميزات والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها، مع استعداد فريق استشاري المبيعات لتقديم جميع المعلومات والخدمات الممكنة.
وانطلقت لينك آند كو لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكانًا مميزًا في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية، بالإضافة إلى الصين، حققت خلالها نجاحات هائلة وحصلت على جوائز مرموقة وتصدرت العديد من الاستطلاعات العالمية بفضل جودة أدائها وروعة تصاميمها، وأعلنت شركة الجبر التجارية الحصول على وكالتها في المملكة في شهر نوفمبر 2022م.
وبهذه المناسبة أكد العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر أن العمل يجري على استراتيجية متكاملة لتهيئة بنية تحتية متكاملة تتماشى مع النهج الذي تسير عليه الشركة في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتابع قائلاً: حاليًا نعمل بشكل متوازي في افتتاح صالات العرض لسيارات لينك آند كو وأيضًا تهيئة جميع الخدمات المصاحبة من مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتقديم خدمة متكاملة لعملائنا، ونحن سعداء بالانطباعات الإيجابية التي حققتها سيارات لينك آند كو في السوق السعودية والتي تؤكد صحة قرارنا في استقطاب هذه العلامة المميزة في عالم صناعة السيارات إلى المملكة، فقرار جلب علامة جديدة إلى سوق السيارات السعودي ليس بالقرار السهل نظرًا لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، ونحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدام أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوة الأداء؛ بداية من المحرك وجميع الأجزاء الميكانيكية الأخرى.
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