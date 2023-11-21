دائرة البلديات والنقل تعقد شراكة استراتيجية مع جامعة نيويورك في أبوظبي للتخطيط العمراني و تطوير وسائل النقل

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- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 21نوفمبر: وقعت دائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك في أبوظبي في خطوة هامة و ذات أثر في تعزيز تبادل المعرفة والدفع نحو الابتكار والتطوير واستشراف المستقبل بين الجهتين. ويأتي توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن مساعي دائرة البلديات والنقل في خلق إطار متكامل لتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث المتطورة على صعيد التخطيط العمراني والتطوير والنقل.
وتتضمن هذه الشراكة محاور مختلفة منها تبادل الدراسات والأبحاث المتعددة وتبادل البيانات وتحليلها بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالابتكار وتطوير البنية التحتية العمرانية والنقل والأتمتة.
ويهدف التعاون إلى المساهمة في خلق رؤى قيمة وحلول فعّالة تقف أمام التحديات التي تواجه البيئة العمرانية، خاصةً في مجال المركبات المتصلة والمستقلة وأنماط التنقل الحضرية بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة، واستخدام المخططات الأساسية الشاملة، وسلوكيات مستخدمي وسائل التنقل المصغرة.
وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال سعادة عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل: "يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة نيويورك انعكاساً لالتزامنا المشترك نحو دعم البحوث العلمية والابتكار في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها رسم مستقبل التخطيط العمراني ونظم وسائل النقل المتقدمة. وسنعتمد من خلال هذا التعاون برنامج عمل متعدد الأوجه يضمن دعم مسيرة التقدم والتطور العمراني المستدام الذي تشهده أبوظبي."
وفي تعليقه على الشراكة مع دائرة البلديات والنقل، صرح الدكتور أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك في أبوظبي قائلا: "تمتد هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة البلديات والنقل إلى ما هو أبعد من التعاون الأكاديمي، فهي تمثل التزامنا المشترك برفع جودة تجربة الطلاب والأساتذة والموظفين، لتفعيل الجيل الناشئ من مهنيي التخطيط العمراني والنقل. تساهم هذه الشراكة في تمكيننا من التجاوب لتحديات التخطيط العمراني واغتنام فرص الابتكار وإدارة الجهد الجماعي فيما يتعلق بالتطوير المستدام لأبوظبي وما حولها، بما يعزز حرصنا على العلم والابتكار والتقدم".
وستعمل المؤسستين بموجب الاتفاقية على إيجاد فرص مختلفة لدعم الأبحاث العلمية واقامة ورش الأعمال وحلقات البحث والنقاش بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها جامعة نيويورك في أبوظبي.
وسيتمكن الطلاب وأعضاء جامعة نيويورك في أبوظبي وموظفي دائرة البلديات والنقل من الاستفادة من جميع التسهيلات ابتداءً من المرافق والمنشآت التابعة لكلا الطرفين انتهاءً إلى توفير المواد العملية من أجل مشاريع الطلاب وأطروحاتهم. ويأتي هذا تأكيداً على السعي باتجاه تحقيق أهداف الدائرة والجامعة واستمراراً لعملية تعزيز التعليم وتمكين أساليب التطوير، التي من شأنها الخروج بجيل متخصص في التخطيط العمراني والنقل.
كما سيستفيد طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية للجامعة من مبادرات مختلفة تُعنى بالتدريب الهندسي والتقني والتكنولوجي، وتحديداً سيتوفر للطلاب فرصة لكسب الخبرات المهنية بالعمل في دائرة البلديات والنقل وسيتاح لهم الوصول إلى مصادر البيانات والمعلومات المتخصصة لدعم مهامهم وأبحاثهم.
وتتمثل أهداف هذا التعاون في مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي ستتجلى في المشهد الديناميكي والاستراتيجي للتخطيط العمراني وشبكات وسائل النقل المتقدمة، ويأتي أيضاً كصورة انعكاسية للرؤية المشتركة بين دائرة البلديات والنقل وجامعة نيويورك في أبوظبي نحو تعزيز المعرفة ورسم آفاق مستقبل التنمية العمرانية المستدامة في أبوظبي وخارجها.
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