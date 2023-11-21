إعلام عبري: إسرائيل تُحضّر 300 أسير فلسطيني لإطلاق سراحهم في حافلات إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ "إسرائيل" تُحضّر 300 من الفلسطينيين (نساء وأطفال) لإطلاق سراحهم في حافلات إلى قطاع غزّة.



من جانبها، قالت شبكة "CBS" الأميركية، اليوم، إن هناك صفقة تبادل أسرى، وصفتها بـ"المتبلورة" بين حماس و"إسرائيل" (عبر مفاوضات غير مباشرة).



وقالت الشبكة إنّ الصفقة ستتضمن تحرير 50 أسيراً إسرائيلياً مقابل موافقة إسرائيلية على إدخال مساعدات إنسانية أوسع إلى قطاع غزة.



ولفتت "CBS" إلى أنّ الصفقة تتضمن أموراً عدّة، أبرزها: وقف مؤقت للقتال لكن لا يزال ليس معلوماً كم من الوقت، وأيضاً ستتضمن إدخال وقود، وفق مصادر مطّلعة.

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