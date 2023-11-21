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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من برقة شرق رام الله

11/21/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين فلسطينيين من قرية برقة شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية برقة شرق رام الله، واعتقلت كلا من: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، الشاب ضياء رائد معطان (23 عاما)، أثناء مروره بمركبته على حاجز عسكري عند مدخل القرية.




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