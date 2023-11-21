الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من برقة شرق رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين فلسطينيين من قرية برقة شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية برقة شرق رام الله، واعتقلت كلا من: جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من فجر اليوم، الشاب ضياء رائد معطان (23 عاما)، أثناء مروره بمركبته على حاجز عسكري عند مدخل القرية.
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