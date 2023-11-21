إنشاء المكاتب العائلية في سنغافورة تتأخر نتيجة تشديد اللوائح

(MENAFN
) تواجه عملية التقديم للمستثمرين العالميين السعي لإنشاء مكاتب عائلية في سنغافورة تأخيرات كبيرة، تمتد حتى 18 شهرًا. ويتصارع المستثمرون الأثرياء مع لوائح قانونية أكثر صرامة في المركز المالي الآسيوي، حتى وان ازدهرت مكاتب العائلات خلال جائحة الوباء، ترمز إلى طموحات سنغافورة كوجهة استثمار. ومع ذلك، يواجه الارتفاع الحالي في الطلب تفتيشًا متزايدًا بعد أكبر تحقيق في غسيل الأموال شهدها الدولة.
كما ارتفع عدد المكاتب العائلية المسجلة والتي تدير عشرات المليارات من الدولارات في الثروة الخاصة من 50 في 2018 إلى 1100 بنهاية السنة الماضية وفقًا لسلطة مونيتاري أوثوريتي سنغافورة، ومع ذلك، يشير محامون واستشاريون متخصصون في إعداد مكاتب العائلات إلى تباطؤ في التسجيلات الجديدة. انخفض الطلب مع تمديد إجراءات التقديم من أقل من ستة أشهر إلى حالات قد تصل في بعض الأحيان إلى 18 شهرًا. يعود الوقت الطويل للانتظار إلى تراكم الطلبات الحالية والتفتيش المكثف بموجب قوانين قانونية جديدة وأكثر صرامة من السلطات السنغافورية، مما يثني بعض العملاء المحتملين عن التقديم.
كذلك قال كيا مينغ لوه، المدير المشارك لقسم الثروة الخاصة ومكاتب العائلات في دينتونز روديك: "ما زالت مكاتب العائلات شائعة، ولكننا نشهد تباطؤًا." وأشار إلى انخفاض في الاستفسارات من العائلات الثرية والأفراد، من اثنين إلى ثلاث استفسارات في الأسبوع إلى "استفسارين إلى ثلاث استفسارات في الشهر".
في حين تختلف فترات التأخير، حيث ينتظر بعض العملاء الذين قدموا طلباتهم في العام الماضي ما زالوا ينتظرون الموافقة، بينما تلقى آخرون قدموا طلباتهم في يناير من هذا العام الضوء الأخضر في أغسطس. وقال المحامون إن هذا الاختلاف يشير إلى المخاوف التنظيمية المتزايدة من أن شبكات الجريمة قد تستخدم هذه الطريقة. ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، واجه عملاء البنوك الخاصة فترات انتظار أطول لفتح حساباتهم بسبب التدقيق المكثف.
وهزت سنغافورة في أغسطس بعد كشف فضيحة غسيل أموال بقيمة 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار أمريكي)، حيث صادرت الشرطة أصولًا تشمل عقارات فاخرة وسيارات وحقائب يد فاخرة وسبائك ذهب ونقدًا وعملات رقمية في عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد. تم اعتقال ومحاكمة عشرة أفراد، جميعهم من الصين الرئيسية. يقوم المحققون بفحص ما إذا كان جزء من هذا المال وصل إلى مكاتب عائلية وما إذا استفادوا من مزايا الضرائب لهذا الآلية.
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