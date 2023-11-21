الذهب يرتفع عالمياً بعد تراجع الدولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.
وقال إدوارد ماير، محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس، لوكالة رويترز: "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".
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