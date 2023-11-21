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الذهب يرتفع عالمياً بعد تراجع الدولار

11/21/2023 3:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.


وقال إدوارد ماير، محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس، لوكالة رويترز: "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".


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