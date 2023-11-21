تحديات تواجه إنتاج وقود الطيران المستدام رغم زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج

(MENAFN
) في محاضرة حديثة، استعرض خالد العيساوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأوسط في الجمعية الدولية للنقل الجوي اياتا, التحديات الحالية التي تواجه إنتاج وقود الطيران المستدام، مكشوفًا أنه يمثل أقل من 1 بالمئة من احتياجات القطاع. على الرغم من زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج، التي زادت ثلاث مرات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، فإن الطلب لا يزال يتجاوز الإمداد. هذا الارتفاع في الإنتاج أدى إلى استثمارات كبيرة في المجال، مع التزام شركات الطيران بشراء الكميات المتاحة في السوق.
كما شدد العيساوي في حديثه مع وكالة الإمارات للأنباء (وام)، خلال المؤتمر الدولي الثالث للطيران ووقود الطيران البديل، على الحاجة الملحة لدعم الحكومة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير الموارد البشرية لتحقيق نمو كبير في إنتاج وقود الطيران المستدام. وأكد أن مستويات وقود الطيران المستدام الحالية غير كافية لدعم الاتجاهات الضرورية، وأن ارتفاع الأسعار يزيد من تعقيد الوضع.
كذلك لفت العيساوي إلى التحول الإيجابي في المجال، مشيرًا إلى توافق تطور بين اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك شركات الطيران والوكالات الحكومية وكيانات الإنتاج. وأعرب عن تفاؤله بأن يؤدي هذا التوافق إلى صياغة التوصيات الضرورية للصناعة.
في حين أكد العيساوي فيما يتعلق بالهدف الطموح لقطاع الطيران بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، على الكمية الهائلة المطلوبة في ذلك الوقت، والتي تبلغ حوالي 500 مليون طن من وقود الطيران المستدام. وشدد على أهمية المؤتمر الثالث للطيران ووقود الطيران، وخاصة تركيزه على وقود الطيران المستدام كعنصر أساسي لقطاع الطيران لتحقيق هدف الانبعاث الصفري في عام 2050. وفقًا للعيساوي، يعتمد الطريق إلى الانبعاثات الصفرية بشكل كبير على تجاوز نسبة 65 بالمئة لاستخدام الوقود البديل.
وتوقع العيساوي نتائج المؤتمر بتفاؤل، معربًا عن أمله في التوصيات التي تتماشى مع أهداف الصناعة، ومؤكدًا على ضرورة زيادة مستويات إنتاج وقود الطيران المستدام.
وفيما يتعلق بالسفر العالمي، أبرز العيساوي أن حركة السفر استعادت أكثر من 97 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة على مستوى العالم، متجاوزة 100 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت بعض الدول حتى مستويات عام 2019. وتتوقع استمرار المسار النموي في حركة السفر إلى العام المقبل. وفيما يتعلق بشركة الطيران الإمارات، لفت الانتباه إلى أنها تجاوزت مستوياتها قبل الجائحة بنسب كبيرة.
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