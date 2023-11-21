غاياردو يبدأ مهمته مع الاتحاد السعودي.. وإعلان مدة غياب كانتي

قاد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو تدريبه الأول رفقة اتحاد جدة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية، وانطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في جدة ديسمبر المقبل.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، اجتمع الطاقم الفني الجديد بالجهاز الإداري واللاعبين، لشرح برنامج المرحلة المقبلة من التحضيرات.

وواصل الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة، برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها، في حين واصل الخماسي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان وزكريا هوساوي ورومارينيو، برامجهم التأهيلية وفقاً للبرامج الموضوعة لهم، بسبب معانتهم من إصابات مختلفة.

وكان غاياردو وصل إلى مدينة جدة خلال الساعات الماضية، لتولي مهمة تدريب فريق الاتحاد السعودي بشكل رسمي خلفاً للبرتغالي المقال نونو سانتو، بعقد لمدة موسم ونصف، مع إمكانية تمديد عقده لفترة إضافية في حال استمراره في منصبه وفقاً للنتائج ومستوى الفريق تحت قيادته.

وتأمل جماهير الاتحاد في عودة الفريق إلى المسار الصحيح من جديد، بعد سلسلة النتائج السلبية مع نونو سانتو قبل إقالته، سواء في بطولة الدوري السعودي أو بطولة دوري أبطال آسيا.

وغادر نونو سانتو منصبه في الاتحاد بعد الهزيمة من فريق القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى دخوله في أزمة ومشادة مع القائد كريم بنزيما داخل غرف الملابس.

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