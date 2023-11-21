اعلان حكومي بشأن التوظيف -اسماء

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن فتح باب المقابلات لشغل وظائف لديها، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك في يوم الخميس المقبل.



ودعت الهيئة المواطنين المرشحين، الذين تم نشر أسماؤهم أدناه، للحضور إلى مقر الهيئة الواقع في بيادر وادي السير بعمان، في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الخميس المقبل. وشددت الهيئة على أهمية الحضور قبل ساعة من موعد المقابلة.











