اعلان حكومي بشأن التوظيف -اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن فتح باب المقابلات لشغل وظائف لديها، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك في يوم الخميس المقبل.
ودعت الهيئة المواطنين المرشحين، الذين تم نشر أسماؤهم أدناه، للحضور إلى مقر الهيئة الواقع في بيادر وادي السير بعمان، في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الخميس المقبل. وشددت الهيئة على أهمية الحضور قبل ساعة من موعد المقابلة.
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