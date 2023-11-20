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الكويت تدين المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفاخورة

11/20/2023 11:36:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» والواقعة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال.
وإذ تؤكد الوزارة رفض الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة، لتكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها، وتدعو إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

MENAFN20112023000130011022ID1107461319

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