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كونا تطلق البرنامج التدريبي الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للشباب ومؤسسة الموانئ الكويتية ووكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويهدف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي وأستاذ القيادة والسياسات التربوية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.مشاري الحسيني إلى إكساب المتدربين مهارات الحضور والتأثير في الآخرين والتعرف على المهارات اللازمة للحضور الإعلامي وأساليب إدارة اللقاءات الإعلامية وقيادتها.
ويتطرق البرنامج الذي يستمر حتى 23 الجاري إلى تعريف الكاريزما وأنواعها وعناصرها ومنها كاريزما الإعلامي وتقييم الشخصية إلى جانب التعرف على اتجاهات اللقاءات والتحكم وإدارة الحوار وقيادته ولغة الحوار وموسيقى الصوت الحواري وتتخلل البرنامج التدريبي إقامة ورش عمل.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.

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