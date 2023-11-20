كونا تطلق البرنامج التدريبي الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للشباب ومؤسسة الموانئ الكويتية ووكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويهدف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي وأستاذ القيادة والسياسات التربوية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.مشاري الحسيني إلى إكساب المتدربين مهارات الحضور والتأثير في الآخرين والتعرف على المهارات اللازمة للحضور الإعلامي وأساليب إدارة اللقاءات الإعلامية وقيادتها.
ويتطرق البرنامج الذي يستمر حتى 23 الجاري إلى تعريف الكاريزما وأنواعها وعناصرها ومنها كاريزما الإعلامي وتقييم الشخصية إلى جانب التعرف على اتجاهات اللقاءات والتحكم وإدارة الحوار وقيادته ولغة الحوار وموسيقى الصوت الحواري وتتخلل البرنامج التدريبي إقامة ورش عمل.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.
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