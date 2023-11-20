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الدهيم استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض أوتليت بمشاركة أكثر من 100 شركة

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض «أوتليت» المتخصص 23 الجاري والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.
وبهذا الصدد، كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان «أوتليت» معرض متخصص للبيع والترويج للعروض الحصرية الخاصة بالبضائع ذات الأسماء الشهيرة من الماركات والبراندات العالمية، وتشمل مجموعة واسعة من البضائع التي تلبي احتياجات مريديها من مختلف الشرائح والأعمار لكلا الجنسين متضمنة الملابس والحقائب النسائية والساعات والنظارات والأحذية والحقائب والعطور وأدوات التجميل وغيرها من الاكسسوارات والمنتجات وجميعها ستكون بأسعار مناسبة ضمن عروض وخصومات قوية على جميع الماركات المفضلة.
وقالت الدهيم: ان عدد المشاركين بهذا المعرض المتخصص بلغ اكثر من 100 شركة ويأتي برعاية شركات مثل: سيرز، واف ان، ولاند مارك (ماكس - سبلاش - ولايف ستايل - بيبي شوب).
وأشارت الى ان إقامة مثل هذه المعارض الاستهلاكية على أرض المعارض الدولية بمشرف تمثل فرصة للتعرف على السلع المختلفة والاطلاع على الموديلات المميزة، موضحة ان هذه المعارض تحفل بأنشطة مهمة عديدة وتستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق.
وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للشركات المشاركة وللرعاة بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة.
وأشارت إلى ان هذا المعرض ستواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة إضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى ان مواعيد زيارة المعرض يوميا في الصالة 8 من الساعة 10 صباحا وحتى 10 ليلا، اما يوم الجمعة فستكون من 3 عصرا حتى 10 ليلا، داعية الجمهور الى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة معرض الكويت الدولي ( لمتابعة المزيد من المعلومات والاطلاع على برامج أنشطة وفعاليات معارض الشركة المختلفة.

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