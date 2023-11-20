الدهيم استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض أوتليت بمشاركة أكثر من 100 شركة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض «أوتليت» المتخصص 23 الجاري والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.
وبهذا الصدد، كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان «أوتليت» معرض متخصص للبيع والترويج للعروض الحصرية الخاصة بالبضائع ذات الأسماء الشهيرة من الماركات والبراندات العالمية، وتشمل مجموعة واسعة من البضائع التي تلبي احتياجات مريديها من مختلف الشرائح والأعمار لكلا الجنسين متضمنة الملابس والحقائب النسائية والساعات والنظارات والأحذية والحقائب والعطور وأدوات التجميل وغيرها من الاكسسوارات والمنتجات وجميعها ستكون بأسعار مناسبة ضمن عروض وخصومات قوية على جميع الماركات المفضلة.
وقالت الدهيم: ان عدد المشاركين بهذا المعرض المتخصص بلغ اكثر من 100 شركة ويأتي برعاية شركات مثل: سيرز، واف ان، ولاند مارك (ماكس - سبلاش - ولايف ستايل - بيبي شوب).
وأشارت الى ان إقامة مثل هذه المعارض الاستهلاكية على أرض المعارض الدولية بمشرف تمثل فرصة للتعرف على السلع المختلفة والاطلاع على الموديلات المميزة، موضحة ان هذه المعارض تحفل بأنشطة مهمة عديدة وتستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق.
وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للشركات المشاركة وللرعاة بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة.
وأشارت إلى ان هذا المعرض ستواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة إضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى ان مواعيد زيارة المعرض يوميا في الصالة 8 من الساعة 10 صباحا وحتى 10 ليلا، اما يوم الجمعة فستكون من 3 عصرا حتى 10 ليلا، داعية الجمهور الى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة معرض الكويت الدولي ( لمتابعة المزيد من المعلومات والاطلاع على برامج أنشطة وفعاليات معارض الشركة المختلفة.
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