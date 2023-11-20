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الكليب لـ الأنباء تقديم إقرار الذمة المالية مسؤولية كل مسؤول شريف محب لوطنه

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
قدمت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب إقرارا بذمتها المالية، وذلك إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في ضوء تطبيق للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة.
وتعتبر الكليب بذلك أول عضوة بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية تقدم الإقرار.
وذكرت الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تقديمها للذمة المالية يأتي احتراما منها للقانون، مؤكدة أن على كل مسؤول في الدولة تقديم إقرار بذمته المالية للهيئة لإبراء الذمة والبعد عن الشبهات، داعية كل المسؤولين في الدولة لتقديم إقرار الذمة المالية تطبيقا للقانون واحتراما للدولة.

MENAFN20112023000130011022ID1107461287

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