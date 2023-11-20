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الأمير تركي بن محمد وصل إلى البلاد في زيارة رسمية

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وكان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

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