الأمير تركي بن محمد وصل إلى البلاد في زيارة رسمية

الأمير تركي بن محمد وصل إلى البلاد في زيارة رسمية
التاريخ
11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وكان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
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