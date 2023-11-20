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السوداني يؤكد لسفير فلسطين لدى العراق رفض الجرائم الإسرائيلية

11/20/2023 11:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال، منوهًا إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.


وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان صحفي - أن الأخير استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.







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