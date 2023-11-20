السوداني يؤكد لسفير فلسطين لدى العراق رفض الجرائم الإسرائيلية

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال، منوهًا إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان صحفي - أن الأخير استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.
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