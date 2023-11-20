-->

Tuesday, 21 November 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دليلك لخدمات مياه الشرب بالجيزة.. المستندات المطلوبة لـ5 طلبات

11/20/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، منها توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وتركيب عداد مياه فرعى لشقة، وغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية، وإنهاء التعاقد على العداد بناءً على رغبة العميل، وغيرها من الخدمات الأخرى.



حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات محددة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على عدد من خدمات "مياه الشرب" بالجيزة.



1-توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.



(طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة أو الملكية - إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي - الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان - الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن) - بطاقة الرقم القومي للعميل
- إيصال مياه من اقرب جار - إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).



2-تركيب عداد مياه فرعى لشقة.



(صورة عقد الإيجار أو التمليك - إيصال الكهرباء الخاص بالشقة - إيصال المياه الخاص بالعقار - حضور مالك الشقة شخصياً - صورة بطاقة الرقم القومي).



3-توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة انشائية).



(طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - بطاقة الرقم القومي العميل - الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع
- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة أو الملكية - إيصال مياه من أقرب جار - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).



4-غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية.



(بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع - أخر فاتورة مصدرة للعميل - طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير - التليفون الأرضي والمحمول للعميل - الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد).



5-طلب فحص العداد وإصلاحه.



(سداد مصاريف الفحص نقدا بخزينة الشركة - صورة من عقد الإيجار أو الملكية - يتم معاينة العداد بمعرفة المختص وإصلاحه في مكان وجـوده إن أمكن - إذا ثبت من خلال الفحص عدم انتظام العداد يتم رفعه مع توصيل المياه له بصفة مؤقتة حتى يتم إصلاح العداد وذلك للمعايرة والإصلاح أو تغيير التالف من أجزائه على حساب المشترك طبقا لقوائم الأسعار المعمول بها في الشركة).




















MENAFN20112023000132011024ID1107461195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث