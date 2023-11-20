-->

Tuesday, 21 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئاسة الروسية: لدينا إمكانات كبيرة تسمح بمواجهة أي ضربات أو عقوبات

11/20/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة تسمح لها بمواجهة أي ضربات أو عقوبات.


وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه "لا تزال لدينا إمكانات كبيرة للغاية تسمح لنا خلال فترة التعبئة القصوى بالتماسك الداخلي وبالتعامل مع أي ضربات".


وأضاف: "كان هناك تهديد بالانهيار الاقتصادي، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".


وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "المهمة البسيطة في البداية كانت منع الانهيار لأن الاقتصاد كان في الحقيقة تحت عبء غير مسبوق من هذه العقوبات"، مشيرا إلى أنه "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل مثل هذا الكم من العقوبات ولا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".








MENAFN20112023000132011024ID1107461187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث