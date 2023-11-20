بغداد تؤكد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية ومستشاري التحالف الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأمنيين العاملين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق.
ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله أثناء استقباله اليوم للسفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانوسكي أن الاجهزة الأمنية العراقية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية.
وبحث الجانبان كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلا عن المباحثات المتواصلة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية وملف الحرب في غزة.
وتصاعدت مؤخرا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف الدولي في العراق دون أن تتمكن القوات العراقية من اعتقال المتورطين بها. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
MENAFN20112023000071011013ID1107461177
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