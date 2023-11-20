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بغداد تؤكد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية ومستشاري التحالف الدولي

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأمنيين العاملين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق.
ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله أثناء استقباله اليوم للسفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانوسكي أن الاجهزة الأمنية العراقية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية.
وبحث الجانبان كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلا عن المباحثات المتواصلة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية وملف الحرب في غزة.
وتصاعدت مؤخرا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف الدولي في العراق دون أن تتمكن القوات العراقية من اعتقال المتورطين بها. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




MENAFN20112023000071011013ID1107461177

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