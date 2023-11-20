تهادوا تحابوا.. 5 أشخاص يفضل تقديم هداية لهم في أي الوقت مش لازم مناسبة

MENAFN - Youm7) تهادوا تحابوا، هكذا تعلمنا أن مقدار الهدية لا تأتي من قيمتها، بل بقيمة من نحب الذي نأخذ من وقتنا ونبحث عما يسعده، فقد يعتقد البعض أن تقديم الهدايا يتم في المناسبات فقط، مثل أعياد الميلاد، والزفاف، واستقبال مولود جديد، والكثير من المناسبات الأخرى، على الرغم من أن الهدايا المفاجأة قد تكون سببًا مميزًا للشعور بالبهجة سواء من الهادي أو المهدى إليه.

وذلك من الضروري أن تلك الهدية تقدم لشريكك أو أصدقائك أو أخواتك، ولكن هناك أشخاص أخرى يجب ألا تنساهم في تقديم الهدايا لهم، وهم الأشخاص الذين ساعدوك في جعل حياتك أسهل، فما المانع من تقديم الهدايا المميزة لهم، ومن أجل ذلك نقدم أمثلة عن بعض الأشخاص الذين يجب مشاركتهم الهدايا من آنٍ لأخر، وذلك وفقاً لما نشره موقع "veranda".

الهدية أصهارك "نسايبك"

في حين أنك قد تعتقد أنه يجب عليك التركيز فقط على والديك، إلا أن تقديم هدية لأهل زوجك من الأشياء المميزة، فهم جزء من عائلتك الكبيرة، وقد ساعدوا في تربية الشخص الذي اخترته لتقضي حياتك معه، ومن المنطقي أن تقدم له هدية لإظهار اهتمامك به، وخاصة إذا كنتما تقضيان الكثير من الوقت معًا، سواء كان ذلك خلال موسم العطلات أو في أوقات أخرى على مدار العام.

زميلك المفضل في العمل

إن تقديم هدية بشكل خاص لزميل في العمل تطورت الزمالة إلى خارج المكتب أمر جيد تماما، فما المانع من تقديم الهدايا له، حيث إن تلك الهدية تعبر عن العرفان بالمعرفة بينكم والسعادة لتطورها.





تقديم الهدايا جارك

قبل أن تبدأ في التفكير أنك بحاجة إلى شراء هدية لكل جار، فالهدية هنا مخصصة فقط للجيران الذين تربطك بهم علاقة فعلية، مثل أولئك الذين يساعدونك في رفع الأثاث أو المهام المنزلية الأخرى عندما تحتاج إليها، أو من هم يتعاطفون مع تعبك، ويتابعون وحبون أطفالك.

جليسة الأطفال

إذا كان لديك مربية الأطفال، ينصح بتقديم هدية لها، للتعبير عن الحب والامتنان لها، عما تفعله من مراعية واهتمام بأطفالك في وقت انشغالك بالكثير من المهام، فتلك الهدية تؤكد لها أنها فرد أساسي فعال في الأسرة.

هدية معلم طفلك

يعد هذا هو شخص آخر قد يشارك طفلك معه علاقة وثيقة جدا، لذا يمكنك التفكير في منحه هدية، خاصة إذا كان طفلك يحصل على مساعدة أو إهتمام إضافي، أو إذا كان مغرما بشكل خاص بهذا المعلم ويحقق تقدما أكاديميا كبيرا، فأنت تريد أن تمنحه شيئا مقابل جهده المستمر، بعيدا عن الأموال.