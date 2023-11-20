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ميزة خاصة تعيدها أبل لمستخدمة ساعتها الذكية مع آخر تحديث

11/20/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Youm7) عندما أصدرت Apple نظام watchOS 10، تخلصت من ميزة مفيدة جدًا أحبها مرتدو Apple Watch، حيث سمحت هذه الميزة للمستخدم بتبديل وجه الساعة عن طريق التمرير على الشاشة، يبدو أن إزالة هذه الميزة أزعجت ما يكفي من مالكي Apple Watch لدرجة أن شركة Apple شعرت بأنها مضطرة إلى إعادتها إلى الإصدار التجريبي الثالث من watchOS 10.2.



وبحسب موقع phonearena الهندى، فلاستخدام هذه الميزة، بمجرد تثبيت الإصدار التجريبي 3 من watchOS 10.2 أو بمجرد إصدار Apple لـ watchOS 10.2، انتقل إلى الإعدادات > الساعة، ومن هناك ستتمكن من تحديد طريقة تغيير وجوه الساعة التي تفضلها.



لذا، إذا كان لديك الإصدار التجريبي 3 من watchOS 10.2 على Apple Watch، فيمكنك استعادة هذه الميزة الآن، وإذا لم تكن النسخة التجريبية مثبتة لديك، فسيتعين عليك الانتظار حتى إصدار الإصدار النهائي من watchOS 10.2 والذي سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام.



ويمكنك إعداد وجوه الساعة للتمرير إليها من خلال الانتقال إلى تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك، والنقر فوق علامة التبويب Face Gallery، وإنشاء وجوه ساعة بديلة، كما يمكنك إنشاء عدة وجوه مختلفة للساعة لمناسبات مختلفة، بما في ذلك بعض الوجوه الوظيفية مع الكثير من التعقيدات ليوم العمل، ووجه ساعة أكثر رسمية لحفلات العطلات القادمة، ووجوه ساعة أخرى لأحداث أخرى بما في ذلك التدريبات الخاصة بك.



وبتمريرة سريعة، يمكنك تغيير وجه ساعتك لتحصل على ساعة تناسب أي مناسبة دون الحاجة إلى امتلاك أكثر من ساعة، ومن خلال ضبط Apple Watch على تمكين "Swipe to Switch Watch Face"، يمكنك تصفح واجهات الساعة التي قمت بإعدادها بسرعة عن طريق تمرير شاشة Apple Watch.



ليس من الواضح لماذا قررت شركة أبل التخلص من هذه الميزة في المقام الأول لأن تمرير الشاشة في نظام watchOS 10 لا يفعل أي شيء، ومع ذلك، لا بد أن الشركة قد تلقت تعليقات كافية من مستخدمي Apple Watch الذين فقدوا هذه الطريقة السريعة والسهلة لتغيير وجه الساعة على ساعتهم الذكية.
















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