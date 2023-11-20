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رئيس الوزراء العراقي يرفض استقالات 3 وزراء إثر إقالة رئيس البرلمان

11/20/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة «تزوير» وثيقة.
وردا على ذلك، أعلن حزب «تقدم»، الذي يتزعمه الحلبوسي، استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان «رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية».
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في «ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاما مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره».
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 الجاري بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة «للحفاظ على الحقوق الدستورية».

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