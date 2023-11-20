أفراح الملا واللوغاني

أفراح الملا واللوغاني
التاريخ
11/20/2023 11:26:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفـل ريـاض عبدالله الملا بزفاف نجله عبدالله على كريمة عبدالله أحمد اللوغاني، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمــوا المباركة والتهاني بــالمــنــاسـبــة السعيدة.
ألف مبروك.
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