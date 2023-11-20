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عموتة يؤكد جاهزية منتخب النشامى للقاء السعودية ومانشيني يعتبرها مباراة صعبة

11/20/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن الاستعداد لمواجهة أمام المنتخب السعودي كانت جيدة، موضحا بأنها مهمة وصعبة أمام منتخب متمرس، بحجم المنتخب السعودي.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في الفندق بعمان أن المنتخب يسعى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.
وأضاف: "أحتاج إلى الوقت من أجل وضع بصمتي على أداء اللاعبين، ووصولي قبل 3 أشهر فترة غير كافية لترجمة أفكاري الفنية، ومنحنا الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المباريات الودية السابقة للوصول للتوليفة المناسبة، ونأمل بتحقيق الفوز غدا والمضي قدما في جمع النقاط للتاهل لكأس العالم".
ولفت عموتة إلى أن المنافسة في المجموعة على التأهل ليست بالسهلة، في ظل وجود منتخبات تملك المقومات للتأهل للدور المقبل، مؤكدا بأن خياراته الفنية جميعها جاءت بعناية، واستدعاء اللاعبين كان أمرا صعبا في ظل المشاكل التي تعاني منها الكرة الأردنية من توقف المنافسات وغياب بعض اللاعبين المحترفين في الخارج عن المنافسات".
بدوره، أوضح لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، أن اللاعبين ينظرون لمباراة السعودية بهدف التعويض بعد التعثر في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز واستعادة ثقة الجماهير.
وذكر المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين يؤكد صعوبة المواجهة اليوم أمام المنتخب الوطني، موضحا بأنه درس منافسه عن كثب بهدف العودة بالنقاط كاملة.
وتابع: "اخترنا أفضل اللاعبين في مباراة باكستان والأجهز كونها المباراة الأولى التي تكون عادة الأهم، ومشكلة زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي موجودة بغالبية دول العالم، وستتحسن مع المستقبل، وأحتاج إلى وقت أطول من أجل تطبيق أفكاري على أداء المنتخب لتطويره".

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