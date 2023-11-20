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محمد جمال.. سنتر مبدع يتطلع لترك بصمة في الطائرة اللبنانية

11/20/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






انضم النجم الصاعد في صفوف المنتخب الوطني للرجال والوحدات محمد جمال، والذي يعد أفضل لاعب "سنتر" في صالات الطائرة المحلية حاليا، بشهادة المتابعين والمحللين والمدربين، إلى صفوف بطل لبنان فريق الأنوار لموسم واحد.
وسافر جمال (22 عاما)، إلى لبنان الخميس الماضي، وحاز على إعجاب مدرب الفريق زاهي نمر، الذي نسب سريعا بالتعاقد معه، وفضله على محترفين عرب وأجانب.
ويقول المتألق محمد جمال عن صفقة انتقاله إلى صفوف الأنوار: "جرت المفاوضات سريعا، عندما هاتفني أحد لاعبي الفريق، وأبلغني بنية رئيس النادي الحديث معي، حيث أرسلت له رقمي وهاتفني يوم الثلاثاء الماضي، مبديا إعجابه بمستواي، بناء على ترشيح المدرب، ومشاهدة مباريات لي خلال مشاركتي مع الوحدات في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في عمان، طالبا مني حجز تذكرة سفر باليوم التالي الأربعاء، ورحبت بالفكرة وطلب تأجيل موعد سفري إلى الخميس، لترتيب أموري وتمت الأمور بعد الاستئناس طبعا برأي مجلس إدارة نادي الوحدات والجهاز الفني والإداري لاتحاد الكرة الطائرة".
وأضاف: "وجدت الحفاوة والاهتمام من نادي الأنوار، حيث استقبلني رئيس النادي ومدير نشاط الكرة الطائرة، ورحب بي مدرب الفريق واللاعبون، والتحقت فورا بالتدريبات، حيث حزت على إعجاب الجهاز الفني واندمجت سريعا، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد الذي كان يمتد لشهر آذار (مارس) المقبل، إلا أنه تم تمديده إلى 30 نيسان (أبريل)، لأشارك الفريق منافسات الدوري والكأس، وسأبذل قصارى جهدي لمشاركة الفريق طموحاته بالاحتفاظ بلقب الدوري والظفر بالكأس، وأجد التجربة فرصة لتطوير مستواي، تبعا لقوة الدوري اللبناني وارتفاع مستواه".
وعن سر تفضيل عرض الاحتراف اللبناني على عروض محلية عدة، أجاب جمال: "أعشق الكرة الطائرة، وتعلقت بها إلى حد الإدمان منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه نادي الوحدات ناشئا، لكن عشقي هذا اصطدم بظروفي الاجتماعية، حتى اضطررت أحيانا إلى ترك عملي كي ألعب وأشارك فريقي الوحدات المنافسات الرسمية، وكانت تواجهني المعضلة نفسها عند التحاقي بالمنتخبات الوطنية، وتبقى عوائد المشاركة المالية لا تلبي الطموح، لذا طرقت باب الاحتراف لمواصلة طموحاتي مع اللعبة التي أعشق، وتحسين لأوضاعي المالية في ظل تردي أوضاع الطائرة المحلية اقتصاديا".
وتحدث جمال عن مشواره في الكرة الطائرة وتألقه رغم صغر سنه، وقال: "الصدفة قادتني إلى ممارسة الكرة الطائرة، خالي محمد الحوراني من نجوم الكرة الطائرة المحلية بالوحدات والمنتخب الوطني، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه شارك مليح بالصعود للممتاز بالموسم الحالي، وأنا من سكان مخيم الوحدات، وكنت عاشقا كأقراني لكرة القدم، وفي أحد الأيام مررت بالصدفة من أمام نادي الوحدات، وسمعت صوتا من صالة النادي لتدريب الفريق الأول، وصعدت لمتابعته، ولفت انتباه المدرب وقتها محمد نعمان، الذي جاء إلي وسألني فيما إذا كنت أرغب بممارسة اللعبة، فلم أمانع وقلت له: "إنني لم أمارسها من قبل، فطلب مني الالتحاق بتدريبات الناشئين، وشجعني خالي والتحقت بالتدريبات منذ العام 2016، وشاركت الشباب والناشئين في البطولات الرسمية وقتها".
وأردف قائلا: "لعبت لموسم واحد في الفئات العمرية، وسريعا التحقت بالفريق الأول وأنا في السابعة عشرة من عمري، والتحقت ايضا بمنتخبات الفئات العمرية الناشئين الذي شاركته البطولة العربية، والشباب الذي شاركته بطولة غرب آسيا، وحاليا أمثل المنتخب الوطني الأول الذي شاركته في الدورة العربية بالجزائر، في الوقت الذي عشت فيه مع الوحدات إنجازات لاتنسى، حين ظفرنا بلقب كأس الأردن 2021، وثلاثية ألقاب الموسم 2022، وفي الموسم الماضي شاركت فريق البقعة الصعود إلى الممتاز".
وحول سبب تعرضه لعقوبة من إدارة نادي الوحدات في الموسم الماضي خلال استحقاقات أندية الدوري الممتاز، أجاب: "نادي الوحدات صاحب الفضل، وما حدث سحابة صيف، لكن ما أريد توضيحه للجماهير أنني لست متمردا، وإنما ضحيت بمصدر رزقي بالعمل، لألتزم في تدريبات ومباريات الفريق بالمنافسات المحلية، لكنني صدمت بتأخير الرواتب ما أربك ظروفي المعيشية، واللاعب إنسان، يعيش في عائلة ضمن مجتمع، وعليه الكثير من الالتزامات المالية، لكن المشكلة تم حلها ويبقى انتمائي وعطائي للوحدات الذي أصدر شهادة نجوميتي".
ويحظى جمال، بإشادة العديد من مدربي الكرة الطائرة المحلية، وقال عنه المدرب السابق في فريق الوحدات الأول والفئات العمرية وليد سليم: "منذ أن التحق جمال بتدريبات ناشئي الوحدات، لفت انتباهي والمدير الفني محمد نعمان، وأبدى شغفا كبيرا للعبة، وتطور في فترة وجيزة، حتى انتقل بسرعة إلى الفريق الأول، وتميز في مركز السنتر وسجل أرقاما مميزة في فترة قصيرة، حيث بلغت نسبة صده هجمات المنافسين 60 %، فضلا عن قدراته على إحداث الفارق النوعي الفني في الهجوم من العمق، إلى جانب قوة إرساله، وهو ما يفتقده أغلب لاعبي السنتر".
من جانبه، قال المدرب رزق أبو سردانة الذي استعار جمال لصفوف البقعة ليشارك النادي العودة إلى الممتاز بطلا للدرجة الأولى: "وصفته بصريح العبارة بالسد العالي، لمهارته في إغلاق حائط الصد أمام المنافسين، وإجادته التلاعب بحوائط الصد وتوجيه الهجوم الساحق من عمق الشبكة، ولعب جمال دورا كبيرا في انتصارات البقعة وعودته إلى الممتاز بالموسم الماضي، ويعتبر أفضل لاعب سنتر في الطائرة الأردنية حاليا، ونصحته بقبول العرض اللبناني عندما استأنس برأيي، وأتوقع أن يترك بصمة فنية في الملاعب اللبنانية".

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