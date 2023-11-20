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اتفاقية تعاون بين غرب آسيا ومركز الملك سلمان للإغاثة

11/20/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم أمس، اتفاقية تعاون مشتركة.
وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في عمّان، ووقعها ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ود. عقيل الغامدي مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد، متمنيًا أن تحقق الاتفاقية أهدافها بتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف لخدمة المنطقة والإتحادات الأهلية.
وأشاد السالم بالاتفاقية مؤكدًا أنها ستسهم بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الواقعية التي نفذها الاتحاد السعودي مؤخراً ضمن برامجه الإنسانية المجتمعية، إلى جانب استثمار خبرات مركز الملك سلمان الكبيرة ومخططاته الرائدة في مجال الإغاثة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والمهاري التي تصب كأحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية التي تهدف لإكساب المهارات المتنوعة والاعتماد الذاتي وكسب سبل العيش من خلال تدريب مدربين كرة القدم، اكتشاف المواهب الشابة، وتهيأتهم لفرص العمل في المجالات الرياضية المختلفة.
وفور توقيع هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع الانساني التطوعي في مخيم الزعتري لتدريب 50 مدرباً من اللاجئين السوريين على شهادة تدريب كرة القدم المستوى الثالث، وتنفيذ الدوري الرياضي الأول بمشاركة 300 طفل يقوم بتدريبهم المدربون الخريجون الذي سيتم حصولهم على مدخولهم الأول نتيجة التدريب في هذه المنافسة الرياضية التي ستقام في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم الواقع في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري.

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