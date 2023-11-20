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الصريح يتخطى السرحان ويعود لدوري المحترفين

11/20/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم تطل فترة غياب فريق الصريح عن دوري المحترفين لكرة القدم كثيرا، فعاد إليه سريعا إثر هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وقبل ثلاث جولات من ختام منافسات الموسم الحالي، عقب فوزه على فريق السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب السرحان، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري.
وسجل ابراهيم الخوالدة الهدف الأول وأضاف هذال السرحان الهدف الثاني للفريق الفائز.
ورفع الصريح رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الفرق وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة الذي يملك مباراتين مؤجلتين أمام العالية وكفرسوم.
وارتبطت مقولة“الصريح ما يطيح” بالفريق القادم من شمال المملكة، بعد أن برز بين الكبار خلال السنوات الماضية، وشكل قلقا للعديد من الأندية التي أصبحت تعد العدة لمواجهة هذا الفريق المزعج، ليعود الموسم الحالي وأمله بالثبات بين الكبار لموسم جديد.
وتعد المشاركة المقبلة بين فرق المحترفين هي العاشرة لفريق الصريح.

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