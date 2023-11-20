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البناء الأخضر.. أبرز التقنيات المستخدمة في العمارة المستدامة

11/20/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



البناء المستدام، أو البناء الأخضر، يهدف إلى تبني ممارسات تهتم بالمسؤولية البيئية وتحقق الاستدامة في استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى، بدءًا من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى مراحل التشغيل، والتجديد، أو الهدم. يتم تحقيق ذلك عن طريق، استخدام كميات أقل من الطاقة والمياه والمواد مقارنة بالممارسات التقليدية للبناء، وبالتالي الحد من توليد النفايات. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
هناك العديد من السبل التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستدامة في قطاع البناء والتشييد ومنها:
استخدام مواد بناء مستدامة: استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة للمساهمة في تحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل النفايات الناجمة عن عمليات البناء.
تبني أساليب البناء الخضراء وتشمل، استخدام تقنيات البناء المستدامة والتي توفر الطاقة، وتصميم المباني بحيث تكون فعالة من حيث استخدام الطاقة والموارد المتجددة.
تكنولوجيا البناء المستدامة: تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات البناء، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ونمذجة معلومات البناء (BIM) وبرمجيات إدارة المشاريع.
تطبيق ممارسات البناء المستدامة: يشمل تنفيذ مبادئ البناء المستدامة في جميع مراحل العمل، مثل تركيب الألواح الشمسية.

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